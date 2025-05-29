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В Марий Эл мужчину обвиняют в убийстве инвалида

Мужчину в Марий Эл обвиняют по уголовному делу об убийстве инвалида. Об этом сообщает прокуратура республики.

В Марий Эл мужчину обвиняют в убийстве инвалида

В Марий Эл мужчину обвиняют в убийстве инвалида

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Марий Эл мужчину обвиняют в убийстве инвалида

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

71-летний житель Волжска, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры ударил супругу ножом в грудь.

Женщину госпитализировали. Ее мать с инвалидностью попыталась остановить мужчину.

Обвиняемый ударил ее ножом в грудь трижды, после чего пенсионерка скончалась.

Мужчина признал вину частично. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

Дарья Сайфиева

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