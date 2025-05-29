В Марий Эл мужчину обвиняют в убийстве инвалида
Мужчину в Марий Эл обвиняют по уголовному делу об убийстве инвалида. Об этом сообщает прокуратура республики.
В Марий Эл мужчину обвиняют в убийстве инвалида
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
71-летний житель Волжска, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры ударил супругу ножом в грудь.
Женщину госпитализировали. Ее мать с инвалидностью попыталась остановить мужчину.
Обвиняемый ударил ее ножом в грудь трижды, после чего пенсионерка скончалась.
Мужчина признал вину частично. Прокуратура направила уголовное дело в суд.