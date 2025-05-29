УФСБ: В Ставрополе ликвидирована подпольная оружейная мастерская

Житель Ставрополя получил 8,5 лет колонии общего режима за организацию подпольной мастерской по переделке сигнального оружия в боевое и изготовлению взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

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По данным следствия, осужденный оборудовал в своем доме подпольный цех, оснащенный токарным станком и специальными приспособлениями для модификации оружия под стрельбу боевыми патронами.

При обыске сотрудники спецслужбы изъяли пистолет калибра 9 мм конструкции ПМ, 16 патронов, а также три самодельных взрывных устройства на основе гранаты Ф-1, снаряжённых порохом и фитилем.

Мужчине были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Николай Аксенов