УФСБ: В Ставрополе ликвидирована подпольная оружейная мастерская
Ставрополец получил 8,5 лет за подпольную оружейную мастерскую
Житель Ставрополя получил 8,5 лет колонии общего режима за организацию подпольной мастерской по переделке сигнального оружия в боевое и изготовлению взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По данным следствия, осужденный оборудовал в своем доме подпольный цех, оснащенный токарным станком и специальными приспособлениями для модификации оружия под стрельбу боевыми патронами.
При обыске сотрудники спецслужбы изъяли пистолет калибра 9 мм конструкции ПМ, 16 патронов, а также три самодельных взрывных устройства на основе гранаты Ф-1, снаряжённых порохом и фитилем.
Мужчине были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).