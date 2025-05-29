Курс доллара. Прогноз на 29–30 мая

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль будет торговаться в диапазоне 80–83 руб. за доллар США Рубль сохраняет стабильность, пройдя пик налоговых платежей. По завершении налогового периода локальный фактор поддержки может иссякнуть, и рубль возобновит умеренную динамику к ослаблению. Импульсом к ускорению этого движения может послужить усиление ожиданий о снижении ключевой ставки уже на следующей неделе. Мы полагаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 80–83 руб. за доллар США.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Основным мировым валютам не удалось продемонстрировать существенный рост В начале недели рубль стабильно удерживал позиции. Несмотря на некоторое давление со стороны геополитического фактора и снижения цен на нефть, основным мировым валютам не удалось продемонстрировать существенный рост из-за повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат и спроса инвесторов на рублевую ликвидность. В результате первую половину недели пара юань/рубль тяготела к нижней границе диапазона 11–11,5 руб./CNY. В течение оставшейся недели, на наш взгляд, такой курс останется актуальным для юаня. При этом прохождение пика налоговых выплат снижает риски отступления китайской валюты ниже 11 руб.

Илья Федоров,

главный экономист Доллар продолжит двигаться вокруг отметки 80 Валютный рынок без изменений, курс остается на уровне 80 руб. за доллар. Он никак не реагирует на внешний фон, базируясь исключительно на фундаментальных факторах высокого предложения со стороны экспортеров и слабого спроса на валюты со стороны населения и импортеров. Вероятное снижение ставки 6 июня несколько снизит процентные расходы компаний и, соответственно, предложение валюты. Банк России в докладе «О чем говорят тренды» также отмечает важность высокой ставки для текущего крепкого курса и признает временность факторов, обеспечивающих силу рубля. Ожидаем, что до конца текущей недели доллар продолжит двигаться вокруг отметки 80.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Общей напряженности способно добавить снижение нефтяных цен Рубль продолжает удерживать сильные позиции к доллару. В качестве поддержки ему выступает близость пика налоговых выплат. При этом не на стороне российского рубля такой фактор, как традиционный сезонный рост спроса на иностранную валюту в преддверии сезона каникул и отпусков как со стороны физлиц, так и компаний. Общей напряженности способно добавить снижение нефтяных цен, а также сохраняющаяся неопределенность геополитической обстановки и повышенный градус санкционной риторики. В фокусе — предстоящее решение по ключевой ставке ЦБ РФ, где растет вероятность смягчения ДКП регулятором на фоне снижения уровня роста цен, который был отмечен ранее. Тем временем мировые позиции доллара поддерживаются свежей статистикой по улучшению индекса потребительского доверия в США на фоне аккуратного снижения градуса торговой войны.