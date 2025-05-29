Кунгурский округ возглавил бывший топ-менеджер «Протона-ПМ»

Главой Кунгурского округа избран первый заместитель руководителя муниципалитета, бывший топ-менеджер АО «Протон-ПМ» Сергей Толчин. Его кандидатуру поддержали депутаты местной думы на сегодняшнем заседании. Об этом сообщает газета «Звезда».

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Помимо господина Толчина в конкурсе на должность главы принимал участие заместитель начальника управления внутренней политики и общественной безопасности администрации округа Олег Штро.

Напомним, должность главы Кунгурского округа стала вакантной после ухода с нее Вадима Лысанова, который возглавлял муниципалитет с 2020 года.

Сергей Толчин в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности биология. В 2005–2006 годах работал в администрации Пермской области, в 2006–2007 годах — в администрации Перми. С 2009 года работал в министерстве промышленности Пермского края. В последнее время работал в АО «Протон-ПМ» и руководил проектом по созданию технополиса «Новый Звездный». 16 апреля 2025 года назначен заместителем главы администрации Кунгурского округа по развитию территорий. 24 апреля дума Кунгурского округа назначила его и. о. главы муниципалитета.