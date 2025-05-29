Свежие огурцы в Ставропольском крае подешевели на 12%

На Ставрополье существенно изменились потребительские цены на некоторые продукты питания за период с 20 по 26 мая 2025 года. Так свежие огурцы подешевели на 12,2% (до 137,51 руб. за кг), а помидоры — на 8% (до 182,89 руб. за кг ), сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также уменьшилась стоимость фруктово-ягодных консервов для детского питания на 6,7% (до 528,50 руб.), сухих молочных смесей для детского питания на 2,1% (до 1103,04 руб.), сосисок и сарделек на 1,9% (до 536,29 руб.) и печенья на 1,9% (до 261,79 руб.).

В то же время статистика показывает рост цен на некоторые продукты. Значительнее всего подорожала морковь — на 6,1% (до 60,69 руб. за кг) и мороженая неразделанная рыба — на 4,4% (до 374,42 руб.). Повышение стоимости также коснулось свеклы — на 3,1% (до 75,40 руб.), картофеля — на 3% (до 102,08 руб.) и яблок — на 2,2% (до 153,03 руб. за кг).

Николай Аксенов