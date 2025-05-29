Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

У президента России Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Каналы связи налажены, при необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. Поэтому по мере необходимости это может состояться в любой момент, если это нужно будет дела»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Последний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая. Лидеры обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом.

Лусине Баласян