«Кухонные Системы» и Midea собрали на семинаре в Ижевске 130 специалистов
Более 130 профессионалов из разных городов России поучаствовали в семинаре компании «Кухонные Системы» в коллаборации с крупнейшим производителем бытовой техники Midea. Тематическое мероприятие состоялось в Ижевске 22 мая. В числе специалистов — дизайнеры, архитекторы, конструкторы мебели и ритейлеры кухонной техники. Семинар открыл основатель «Кухонных Систем» Дмитрий Жуйков. Обучение продукции Midea в России такого уровня было организовано впервые.
1 / 11
«Кухонные Системы» проводят обучения на регулярной основе. Всех желающих приглашают к участию. В Ижевске компания представлена по адресам:
- ул. Автозаводская, 7А,
- ул. М.Горького, 155,
- ТРЦ «Омега», 1 эт.
Сайт «Кухонных Систем», а также социальные сети «Вконтакте» и Telegram
Реклама