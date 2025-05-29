Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Кухонные Системы» и Midea собрали на семинаре в Ижевске 130 специалистов

Более 130 профессионалов из разных городов России поучаствовали в семинаре компании «Кухонные Системы» в коллаборации с крупнейшим производителем бытовой техники Midea. Тематическое мероприятие состоялось в Ижевске 22 мая. В числе специалистов — дизайнеры, архитекторы, конструкторы мебели и ритейлеры кухонной техники. Семинар открыл основатель «Кухонных Систем» Дмитрий Жуйков. Обучение продукции Midea в России такого уровня было организовано впервые.

Предыдущая фотография

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Следующая фотография
1 / 11

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

Фото: «Кухонные Системы»

«Кухонные Системы» проводят обучения на регулярной основе. Всех желающих приглашают к участию. В Ижевске компания представлена по адресам:

  • ул. Автозаводская, 7А,
  • ул. М.Горького, 155,
  • ТРЦ «Омега», 1 эт.

Сайт «Кухонных Систем», а также социальные сети «Вконтакте» и Telegram

Реклама

Новости компаний Все