Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с водоснабжением села в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с водоснабжением жителей села Старое Еремкино Ульяновской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального следствия Сергей Михайлов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Перед этим в комментариях в соцсети СКР жительница Ульяновской области сообщила о нарушении прав селян на качественное водоснабжение. По словам заявительницы, более двух лет в весенне-осенний период из-за коммунальных аварий и износа сетей в жилые дома и соцучреждения на территории села вода подается со значительными перебоями.

При этом периодически в селе на несколько дней наблюдаются перебои с водоснабжением. Граждане неоднократно жаловались на ситуацию в ответственные организации, но проблема не была решена. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил Сергею Михайлову провести проверку и доложить об итогах.

Георгий Портнов