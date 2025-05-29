Москалькова: 13 жителей Курской области содержатся на Украине как военнопленные

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 13 жителей Курской области, находящихся на Украине, содержат как военнопленных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По данным вернувшихся, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен "1000 на 1000". И они содержались гражданские вместе с военнопленными в нарушение всех конвенций»,— сказала омбудсмен в кулуарах III Национального форума Российского Красного Креста (цитата по ТАСС).

28 мая госпожа Москалькова сообщала, что в рамках трехдневного обмена «1000 на 1000» в Россию из украинских СИЗО вернулись шесть жителей Курской области. Они содержались как военнопленные, так как оказали сопротивление ВСУ, заходящим на территорию региона, поясняла омбудсмен. Она также сообщала, что на территории Украины находятся еще 34 жителя региона. Входят ли указанные 13 человек в это число — неизвестно.

С августа 2024 года с территории Украины в Россию были эвакуированы несколько десятков жителей Курской области. Большая часть из них находилась в приграничном городе Сумы. 22 ноября прошлого года в Россию удалось вернуть 46 человек, 3 марта — 33 человека, 28 марта — 25 человек. Еще 20 жителей региона были возвращены в рамках обмена «1000 на 1000».

Полина Мотызлевская