Пермский фармдистрибьютор выиграл спор на 6 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции по заявлению конкурсного управляющего ЗАО «Профитмед», который пытался оспорить сделки должника с пермским ООО «Крон». Как сообщили в ООО, ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего к «Крону» и признал недействительными платежи между компаниями на 6,06 млрд руб. В частности, он оспаривал сделки с марта 2022-го по декабрь 2024 года на поставку пермской компании медпрепаратов. По мнению заявителя, документы, подтверждающие поставки товаров в «Профитмед», отсутствуют. В ООО «Крон» с претензиями не согласились. В июле прошлого года суд удовлетворил заявление в части взыскания средств в конкурсную массу ЗАО.

Это решение пермская компания обжаловала в апелляции и предоставила передаточные документы, книги продаж, а также сведения из федеральной государственной информационной системы ФГИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов». Указанные товары «Крон» закупал у 155 поставщиков, в том числе у крупнейших дистрибьюторов и производителей БАД. В итоге апелляция решение первой инстанции отменила и в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказала.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крон» было зарегистрировано в 2008 году в Перми. Бенефициаром компании выступает Александр Броварец, ему принадлежит доля в размере 75%. Оставшимися 25% владеет режиссер Андрей Кончаловский. В 2024 году выручка «Крона» составила 14,3 млрд руб., чистая прибыль — в 385,6 млн руб.