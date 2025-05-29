Фонд «Дедморозим» собрал средства на помощь спасенному мальчику из Кизела

Пермский фонд «Дедморозим» собрал нужное количество средств для помощи шестилетнему мальчику, которого вечером 27 мая нашли в лесу под Кизелом. Как сообщил в своем телеграм-канале основатель фонда Дмитрий Жебелев, собранные средства пойдут на оплату услуги няни, которая будет ухаживать за ребенком в отсутствие его матери. «В случае сохранения остатка ранее пожертвованных средств они могут быть потрачены на помощь таким же ребятам без родителей в больницах»,— написал господин Жебелев.

Напомним, 25 мая шестилетний Марк Аглиуллин ушел из квартиры дома на улице Энгельса в Кизеле. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего. К поиску были привлечены свыше 230 человек, в том числе силовики и добровольцы из соседних территорий. Вечером 27 мая ребенок был найден живым в лесу.