В Азове после вмешательства прокуратуры матери участника СВО выдали участок
Азовская межрайонная прокуратура помогла матери погибшего участника СВО получить земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вмешательство прокуратуры потребовалось из-за того, что «администрация Азова не принимала надлежащих мер к обеспечению матери погибшего участника специальной военной операции положенным в соответствии с законодательством земельным участком»,— говорится в сообщении ведомства.
В итоге матери погибшего был выдан положенный участок земли.