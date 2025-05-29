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В Азове после вмешательства прокуратуры матери участника СВО выдали участок

Азовская межрайонная прокуратура помогла матери погибшего участника СВО получить земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вмешательство прокуратуры потребовалось из-за того, что «администрация Азова не принимала надлежащих мер к обеспечению матери погибшего участника специальной военной операции положенным в соответствии с законодательством земельным участком»,— говорится в сообщении ведомства.

В итоге матери погибшего был выдан положенный участок земли.

Наталья Белоштейн

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