В Азове после вмешательства прокуратуры матери участника СВО выдали участок

Азовская межрайонная прокуратура помогла матери погибшего участника СВО получить земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вмешательство прокуратуры потребовалось из-за того, что «администрация Азова не принимала надлежащих мер к обеспечению матери погибшего участника специальной военной операции положенным в соответствии с законодательством земельным участком»,— говорится в сообщении ведомства.

В итоге матери погибшего был выдан положенный участок земли.

Наталья Белоштейн