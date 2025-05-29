Золотое сечение

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Liza Borzaya, «Матрешки»

Новая коллекция Лизы Борзуновой рассказывает о материнской любви и нежности — чувствах, которыми мать окружает свое дитя порой еще до его появления на свет. Главным мотивом украшений «Матрешки» стала стилизованная куколка-матрешка из золота, бриллиантов и эмали: с одной стороны, она напоминает кулон-оберег, а с другой — прячет внутри себя еще одну маленькую фигурку. Это удивительная трансформация: стоит нажать на лицо матрешки, как ее голова откидывается и внутри оказывается совсем крошечная матрешка на цепочке. Эту мини-куколку мама может носить сама, а может подарить своей дочке. В качестве декоративного мотива дизайнер использовала бабочку, символизирующую рождение новой жизни. Первоначально крылатые существа из бриллиантов и эмали украшали фигурку куколок, а потом превратились в самостоятельные кольца, пусеты, тонкие браслеты и подвески — либо из чистого желтого золота, либо из белого с бриллиантовой инкрустацией.

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Cluev, Golf by Cluev

Ювелир Илья Клюев посвятил новую капсульную линейку украшений игре в гольф. Хотя на самом деле это предметы не столько для гольфистов на зеленом поле с лунками, сколько для ценителей красоты жеста, точного движения и внутренней дисциплины. «Гольф — это больше, чем игра. Это стратегия, ритуал и состояние. А Golf by Cluev — это игра в совершенство»,— говорится в пресс-релизе. В кольцах, браслетах, пусетах и длинных серьгах переосмыслен образ мяча для гольфа. Его круглая форма с характерной фактурой поверхности обыграна бриллиантами круглой огранки, закрепленными на объемной золотой сфере. На тонкие цепочки браслетов и серег нанизаны по одному или по три таких бриллиантовых шарика. Асимметрия колец создается соединением на тонком или широком ободке двух «мячиков для игры в гольф» разного размера: один из белого золота с характерными лунками на поверхности, второй, более крупный, покрыт бриллиантами.

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ЦУМ, FerriFirenze

В ювелирном департаменте ЦУМа празднует новоселье молодая итальянская марка. FerriFirenze появилась во Флоренции в 2011 году, чтобы, используя традиции итальянского ювелирного ремесла, создавать стильные украшения для современной жизни. Все коллекции FerriFirenze изготавливаются вручную на вилле Corsi Salviati XVI века среди живописных холмов Тосканы. Мастера работают с золотом разных оттенков и бриллиантами, превращая металл в гибкие, пластичные конструкции, обвивающие пальцы и запястья. Все дело в потайной титановой пружине, которая позволяет волнообразным кольцам Soffio, текучим спиралевидным браслетам Vita и плавно изгибающемуся колье Crescendo менять длину и тем самым обеспечивает идеальную посадку любого украшения. Все знаковые дизайны FerriFirenze представлены и в мини-версии — в более компактном и доступном формате под названием Mini-Me.

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Нина Спиридонова