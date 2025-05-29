В Краснодаре задержан подозреваемый в мошенничестве на 40 млн рублей
Полиция Краснодара задержала 36-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на 40 млн руб. при заключении договора на поставку иномарок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным правоохранительных органов, директор компании по продаже автомобилей заключил дистрибьюторский договор с задержанным на поставку нескольких иномарок из-за границы. После получения денег подозреваемый постоянно откладывал срок доставки транспортных средств, объясняя задержки проблемами на государственной границе. Впоследствии он перестал отвечать на звонки заказчика.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый потратил полученные средства на погашение собственных долгов.
На время предварительного следствия мужчина находится под домашним арестом. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.