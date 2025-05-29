В Краснодаре задержан подозреваемый в мошенничестве на 40 млн рублей

Полиция Краснодара задержала 36-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на 40 млн руб. при заключении договора на поставку иномарок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, директор компании по продаже автомобилей заключил дистрибьюторский договор с задержанным на поставку нескольких иномарок из-за границы. После получения денег подозреваемый постоянно откладывал срок доставки транспортных средств, объясняя задержки проблемами на государственной границе. Впоследствии он перестал отвечать на звонки заказчика.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый потратил полученные средства на погашение собственных долгов.

На время предварительного следствия мужчина находится под домашним арестом. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина