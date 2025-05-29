На Юге предоставили первую банковскую гарантию в иностранной валюте

Первую на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов банковскую гарантию в иностранной валюте выдали в Ростовской области.

Фото: нейросеть Сбера Kandinsky

Получателем стала индийская государственная организация по стандартизации — Бюро индийских стандартов. Сделка позволит региональному предприятию наладить экспорт продукции в Индию, расширить сбыт и увеличить выручку, сообщает пресс-служба Сбербанка.

По словам управляющего ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, особенно значимым он видит тот факт, что инициатором выступила компания из промышленного города области, что свидетельствует о потенциале регионального экспорта. Банк рассчитывает, что доступ на индийский рынок поспособствует росту производства и укреплению позиций предприятия за рубежом.

Бугрим Константин Николаевич

Фото: Евгений Чистяков

Банковская гарантия — инструмент обеспечения обязательств, который позволяет компаниям подтверждать свою финансовую устойчивость без блокировки значительных сумм. Использование таких инструментов расширяет возможности участия в крупных контрактах, снижает риски контрагентов и открывает доступ к преференциям.