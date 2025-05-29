В Сочи открыли самый большой детский сад в ЮФО для цифрового поколения W

В Сочи начал работу детский сад «Самшит», который признан самым крупным дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) Южного федерального округа. Объект возведен федеральным девелопером «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Объем инвестиций составил более 1,2 млрд руб.

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«Это уникальный проект для Сочи и всего юга страны, задающий новые стандарты дошкольного образования. Профессиональная команда педагогов уже приступила к созданию условий для развития малышей в активно растущем микрорайоне Кудепста, где формируется комфортная городская среда для жизни, учебы и спорта. Детский сад — один из важных этапов развития района. В наших планах — строительство здесь большой современной муниципальной школы, что позволит создать в Кудепсте единую образовательную экосистему. Подобран земельный участок и уже готов проект»,— отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

«Мы стремимся своими проектами повышать качество жизни в Сочи и вносить свой вклад в развитие города. Строительство детского сада стало одновременно вызовом, большим доверием и значимым достижением в нашей работе. “Самшит” задает новые подходы к развитию дошкольных учреждений, а также воспитанию новых поколений, которые формируют будущее города, региона и, в целом, нашей страны. Уверен, что здесь будут закладываться основы для успешного развития юных сочинцев, и я рад, что наша компания смогла внести вклад в этот важный процесс»,— подчеркнул депутат Законодательного собрания Краснодарского края, председатель правления, основатель холдинга Alias Group Борис Юнанов. Он добавил, что в рамках реализации проекта КРТ «Неометрия» также построила мост через реку Кудепста, соединивший улицы Искры и Гостеприимную, благоустроила набережную, занимается активным развитием социальной инфраструктуры.

Детский сад расположен в Кудепсте на улице Искры, д.78. Он рассчитан на 28 групп и 550 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Общая площадь участка ДОУ составляет 18,5 тыс. кв. м. Площадь озеленения — 7,5 тыс. кв. м. Здесь высажено около 60 различных видов кустарников и деревьев.

В трехэтажном здании есть отдельный медицинский блок, пищеблок полного цикла, современные музыкальные и физкультурные залы. В ДОУ представлено новейшее интерактивное оборудование и реализуются уникальные образовательные программы для развития цифровых навыков нового поколения W.

Лия Пацан