Инспектор астраханского Ространснадзора стал фигурантом дела о получении взятки

Приволжский межрайонный следственный отдел возбудил в отношении инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Астраханской области МТУ Ространснадзора по ЮФО уголовное дело о получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 28 мая текущего года фигурант получил от жителя села Сеитовка Красноярского района взятку за непривлечение к административной ответственности. Произошло это на стационарном контрольном посту указанного населенного пункта.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов