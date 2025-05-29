«Россети Тюмень» направят 365 млн на строительство энергоинфраструктуры для нефтепромысла в Югре

«Россети Тюмень» начали строительство секционирующего пункта (СП) 110 кВ «Лосинка» площадью 1 370 квадратных метров в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. Объект станет частью энергоинфраструктуры для развития Усть-Балыкского месторождения. Разработчик недр «РН-Юганскнефтегаз» получит дополнительные 28,9 МВт, а общая мощность технологического присоединения нефтепромысла увеличится до 161,9 МВт. Стоимость инвестиционного проекта превысит 365 млн рублей.

В рамках работ энергетики возведут открытое распределительное устройство 110 кВ: установят три шинных и один линейный портал, а также смонтируют два элегазовых выключателя и 12 разъединителей. Также специалисты внедрят на СП современные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики и систему мониторинга качества электроэнергии с дистанционным сбором данных.

На стройке используются только российские материалы и комплектующие, которые предназначены для эксплуатации в условиях суровой северной зимы. Оборудование сможет функционировать при температуре даже минус 60 градусов.

«Россети Тюмень» регулярно реализуют инвестпроекты, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Ранее энергетики провели реконструкцию подстанции 110 кВ «Перегребное», повысив надежность электроснабжения инфраструктуры крупнейшего газотранспортного предприятия страны.

АО «Россети Тюмень»