Метеорологи прогнозируют сильные осадки в Сочи и Сириусе

Метеорологи предупреждают о сильных дождях и грозах в Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 29 по 30 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Согласно прогнозу синоптиков, осадки будут носить локальный характер и сопровождаться грозами. Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды.

«Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, проявляйте особую осторожность при отдыхе у водоемов»,— говорится в сообщении спасателей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам следует звонить по единому номеру 112 с мобильных телефонов.

«Ъ-Сочи» писал, что сильные дожди с грозами также прогнозировали на курорте вечером 28 мая и утром следующего дня. Спасатели призывали местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.

Мария Удовик