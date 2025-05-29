Вторым погибшим при взрыве в Ставрополе оказался 29-летний местный житель

Следственный комитет России установил личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе. Им оказался 29-летний местный житель, знакомый замглавы города Заура Гурциева, сообщили в пресс-службе СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Правоохранители рассматривают среди возможных версий и версию теракта с применением самодельного взрывного устройства.

Специалисты уже осмотрели место трагедии и назначили судебные экспертизы. Следователи принимают меры для выяснения всех обстоятельств инцидента.

«Ъ-Кавказ» сообщал, что следственное управление СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после гибели двух человек при взрыве на улице Чехова в Ставрополе

Николай Аксенов