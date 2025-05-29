В Чувашии за I квартал 2025 года ФНС собрало 28,6 млн рублей с серого рынка труда
В Чувашии за первый квартал 2025 года сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) собрали 28,6 млн руб. налогов и страховых взносов с работодателей, попавших под подозрение в неформальной занятости сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС по Чувашии.
В Чувашии за I квартал 2025 года ФНС собрало 28,6 млн рублей с серого рынка труда
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе 88 заседаний были рассмотрены ситуации 642 работодателей, которых подозревали в нелегальной занятости сотрудников.
В результате проведенной работы в бюджет республики дополнительно поступило 28,6 млн руб., в том числе:
- 5,3 млн руб. налогов на доходы физлиц;
- 23,3 млн руб. страховых взносов.