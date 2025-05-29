В Чувашии за первый квартал 2025 года сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) собрали 28,6 млн руб. налогов и страховых взносов с работодателей, попавших под подозрение в неформальной занятости сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за I квартал 2025 года ФНС собрало 28,6 млн рублей с серого рынка труда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии за I квартал 2025 года ФНС собрало 28,6 млн рублей с серого рынка труда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе 88 заседаний были рассмотрены ситуации 642 работодателей, которых подозревали в нелегальной занятости сотрудников.

В результате проведенной работы в бюджет республики дополнительно поступило 28,6 млн руб., в том числе:

5,3 млн руб. налогов на доходы физлиц;

23,3 млн руб. страховых взносов.

Артём Дергунов