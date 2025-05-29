Сбербанк планирует вложиться в строительство краевого технопарка «ГАЛАНОВО»!

26 мая в рамках Кавказского инвестиционного форума 2025 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Сбербанк» и ООО «ПРОМТЕХНО» г. Кропоткин.

Фото: «Ъ-Кубань»

Соглашение подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Анатолий Пасенников и финансовый директор ООО «ПРОМТЕХНО» Галина Марачкова.

Как рассказала госпожа Марачкова, соглашения касались, в частности, предоставления кредитов для строительства одного из первых инновационных технопарков в Краснодарском крае — технопарка «ГАЛАНОВО». «Мы понимаем, что сейчас не самое лучшее время для кредитования, ведь кредиты сейчас очень дорогие, но благодаря сотрудничеству со Сбербанком и Минэкономразвития России, и подписанным соглашениям с Правительством Краснодарского края, ФРП, и нового соглашения, на сегодня мы можем претендовать на кредитную линию до 1 млрд руб. на строительство и развитие второй очереди технопарка» — говорит финансовый директор ООО «ПРОМТЕХНО». Технопарк «ГАЛАНОВО» в Кропоткине начинал развитие по системе браунфилд. (Справочно: (brownfield) – тип инвестиционной площадки, созданный на основе уже существующих производственных площадок, в отношении которых проводится реконструкция и капитальный ремонт). Общий объем инвестиций в первые две очереди составит 1,6 млрд руб. Общий бюджеь развития оценивается более 4 млрд. руб. На данный момент, по словам Галины Александровны, уже вложено более 300 млн руб.

«Руководство предприятия планирует совместно с другими инвесторами в т.ч. по 316-му постановлению («Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика: - говорит госпожа Марачкова, где ПАО «Сбербанк» является основным инвестором, на данный момент вложить в инновации и строительство 625 млн руб.

В настоящее время в стенах технопарка трудится резиденты, производящие импортозамещающую продукцию. Это «Гремион», «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ» «Ос-Нова», кроме того, по словам Галины Марачковой, подписаны договора еще с двумя резидентами — один планирует производить сельскохозяйственные дроны «Техно Улей», второй «Солар» — «подруливающие» устройства. Завершить строительство всех очередей технопарка «ГАЛАНОВО» планируется в 2030 году. На данный момент площадь технопарка 3,5 га, прорабатывается вопрос о вовлечении еще 5 га близлежащей территории. «Ведь технопарки — это уникальная площадка. Потому что, благодаря компетенциям нескольких резидентов, можно решать быстро какие-то очень важные вопросы для нашей страны - «например, как обеспечение технологического суверенитета и сохранение экологии, о чем постоянно напоминает нам наш Президент Владимир Владимирович Путин». Яркий пример что мы все, весь наш народ уникальный! Смотрите - когда случилось на море ЧС, не было технологий по механической уборки выбросов, мы не были к такому готовы, ведь такого никогда не было! И население, и руководство и бизнес, исходя из ответственности за наш Край приступили с начала в ручном режиме убирать мазут с уникальных черноморских песчаных пляжей. Мы практически сразу как машиностроители поставили задачу механизировать тяжелый ручной труд, совместно с тремя резидентами технопарка, в кратчайшие сроки разработали специальные машины для ликвидации нефтепродуктов с побережья Анапы. За три недели мы не только разработали эту машину, но и сделали опытный образец и через некоторое время порядка 18 этих машин уже чистят пляжи курорта. Сейчас мы разрабатываем еще одну технологию по промывке сильно загрязненного песка и биотехнологии. У нас еще много идей, но я надеюсь, что эти две технологии мы в ближайшее время доработаем, и они будут востребованы»— рассказала Галина Марачкова.