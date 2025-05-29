Глава минфина Башкирии не согласилась с тезисом о сокращении расходов на спорт

Отчитывавшаяся перед депутатами Курултая Башкирии об исполнении прошлогоднего бюджета Светлана Малинская предложила усилить внебюджетное финансирование физкультуры и спорта. Об этом она заявила,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Башкирии Светлана Малинская

Фото: министерство финансов Башкирии Министр финансов Башкирии Светлана Малинская

Фото: министерство финансов Башкирии

отвечая на вопрос депутата Рустама Ахмадинурова («Единая Россия»). Парламентарий посетовал на незначительный рост расходов на физкультуру и спорт, не покрывающий инфляцию: по словам парламентария, затраты по этой статье увеличились по сравнению с 2023 годом на 2,5%, а по данным на сайте минфина рост составил менее 1,8%. В ответ министр заявила, что это задача министерства спорта увеличивать привлекательность спортивных услуг и, как следствие, улучшить финансовое состояние.

«По поводу объема финансирования 2024 года возражу, потому что по моим слайдам даже видно, какие объекты в 2024-м мы ввели. То, что вы отмечаете с ростом на 2%, при этом девятипроцентная идет инфляция ли... Здесь объем средств в спорт он все равно получается значительный. Мы получаем объекты, которые привлекают население к получению данных видов услуг. Я думаю здесь именно задача — может быть, выражу именно свое мнение — задача именно минспорта за счет привлекаемости, наполняемости, получения спортивных услуг у нас ряд организаций имеют возможность развития своей деятельности не только в бюджетном направлении»,— объяснила госпожа Малинская.

В отчете об исполнении бюджета в 2024 году глава минфина рассказала об открытии Дворца борьбы, Центра фехтования и Центра гребного слалома.

Идэль Гумеров