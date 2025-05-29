На территории ТОР «Инза» появится новое мебельное производство
На территории опережающего развития (ТОР) «Инза» разместит свое производство новый резидент. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Решение было принято на заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории данной ТОР. Компания реализует инвестиционный проект по производству деревянных изделий: деталей каркаса кровати, ламелей, пиломатериалов, пеллет, топливных брикетов, древесного угля.
На новом предприятии будет создано 21 новое рабочее место.