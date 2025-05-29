Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась в два раза

В январе-апреле 2025 года жителям Челябинской области выдали 108,2 тыс. кредитных карт. Это на 49,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Всего по стране за первые четыре месяца этого года россияне получили 4,3 млн кредитных карт. Показатель уменьшился на 50,9% по сравнению с январем-апрелем 2024-го. Сильнее всего количество выданных карт уменьшилось в Самарской области (-54,8%), Москве (-53,5%), а также в Московской (-53,3%), Свердловской (-52,6%) и Ростовской (-51,7%) областях.

Виталина Ярховска