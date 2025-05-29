В Оренбуржье перевозчика уличили в нарушении требований транспортной безопасности

Прокуратура Тоцкого района проверила исполнение законодательства о транспортной доступности и транспортной безопасности ООО «Тоцкий коммунальник». Проверка выявила ряд нарушений в деятельности перевозчика, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, установлено, что транспортные средства «Тоцкого коммунальника» не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям — в салоне ряда автобусов отсутствуют таблички со шрифтом Брайля, системы экстренного открывания дверей находятся в неисправном состоянии.

Кроме того, в организации отсутствуют лица, ответственные за транспортную безопасность.

По результатам рассмотрения вынесенного прокурором представления нарушения устранены. Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 11.24 КоАП РФ «Организация транспортного обслуживания населения без создания условий доступности для инвалидов» и ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

Алексей Алексеев