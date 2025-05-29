В возрасте 70 лет ушел из жизни оператор телекомпании «Эфир» Владимир Ладушкин. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скончался телеоператор ТК «Эфир» Владимир Ладушкин

Фото: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Скончался телеоператор ТК «Эфир» Владимир Ладушкин

Фото: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

За многолетнюю работу в СМИ Владимир Ладушкин был удостоен многочисленных благодарностей от зрителей телекомпании, администрации Казани и правительства Татарстана.

«Те, кто начинал свою карьеру вместе с Владимиром Ладушкиным, сейчас работают на телеканалах и киностудиях в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении агентства.

Церемония прощания состоится 30 мая в 13:30 по адресу: Сибирский тракт, 31А. Похороны пройдут на кладбище поселка Киндери.

Артём Дергунов