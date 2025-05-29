Скончался телеоператор ТК «Эфир» Владимир Ладушкин
В возрасте 70 лет ушел из жизни оператор телекомпании «Эфир» Владимир Ладушкин. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Скончался телеоператор ТК «Эфир» Владимир Ладушкин
Фото: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
За многолетнюю работу в СМИ Владимир Ладушкин был удостоен многочисленных благодарностей от зрителей телекомпании, администрации Казани и правительства Татарстана.
«Те, кто начинал свою карьеру вместе с Владимиром Ладушкиным, сейчас работают на телеканалах и киностудиях в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении агентства.
Церемония прощания состоится 30 мая в 13:30 по адресу: Сибирский тракт, 31А. Похороны пройдут на кладбище поселка Киндери.