Гладков: в белгородских Валуйках благоустроят парк за 15,8 млн

В 2025 году в Валуйках Белгородской области планируют благоустроить парк «Молодежный» в микрорайоне Соцгород, на эти цели направят 15,8 млн руб., в том числе 12,5 млн руб. из федерального бюджета и 3,2 млн руб. из областного и местного. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что работы проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Запуск обновленного парка намечен на ноябрь 2025 года.

Площадь парка — около 30 тыс. кв. м. После ремонта здесь должны появиться обустроенная входная арка, спортплощадка, зона тихого отдыха, а также детские игровая и научная площадки. Кроме того, в парке установят скамейки, урны, велопарковки, выполнят контейнерное озеленение и реконструируют асфальтобетонное покрытие.

В пресс-службе облправительства рассказали, что на территории Белгородской области федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2019 года. За это время благоустроено 473 территории, общий объем финансирования составил 4,6 млрд руб. В 2025 году планируется благоустроить 33 территории и реализовать четыре проекта, победившие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году — в Короче, Губкине, Бирюче и Новом Осколе.

Владимир Зоркий