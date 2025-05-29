Инженера коммерческой организации в Ижевске обвиняют в получении подкупа

В Ижевске завершено предварительное расследование по делу о получении коммерческого подкупа инженером по снабжению в коммерческой организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. На 64-летнего ижевчанина возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК РФ (до девяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие считает, что с февраля 2018-го по апрель 2021 года инженер получил подкуп в сумме около 2 млн. руб. Деньги от поставщиков фигурант получал за способствование в организации поставок и скорейшей оплате поставленных товаров.

Противоправную деятельность пресечена совместными усилиями сотрудников регионального СК, МВД и ФСБ. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело направлено в Первомайский райсуд Ижевска для рассмотрения.