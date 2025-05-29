Компаньон бывшего топ-менеджера «Гипсополимера» построит дом на Висиме

Сергей Волокитин, бизнес-партнер бывшего топ-менеджера «Гипсополимера» Вадима Рышкова, построит многоквартирный дом в микрорайоне Висим. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, компания Сергея Волокитина ООО СЗ «Платформа» получила положительное заключение на проект строительства дома по ул. Пролетарской, 101. Заключение датировано 22 мая. Жилой дом будет включать в себя помещения общественного назначения.

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По данным публичной кадастровой карты, земельный участок на ул. Пролетарской, 101, имеет площадь 1 тыс. кв. м, его разрешенное использование — под магазины. Территория расположена в окружении много- и малоэтажных жилых домов, в квартале, ограниченном улицами Пролетарской, Лузенина, Восстания, Красногвардейской. В соседнем квартале, на ул. Алексеевской, 47, ижевский девелопер «Федерация» возводит свой дом «Собрание».

В Единой информационной системе жилищного строительства уточняется, что СЗ «Платформа» также является девелопером готового пятиэтажного дома «Кедр» на ул. Пролетарской, 119. По сведениям сервиса Kartoteka.ru, ООО СЗ «Платформа», созданное в 2020 году, не только принадлежит Сергею Волокитину, но и управляется им в качестве директора. Господин Волокитин также указан учредителем нескольких компаний. Так, вместе с бывшим исполнительным директором ООО «УК “Гипсополимер”» Вадимом Рышковым он учредил строительные ООО СЗ «Лига мастеров», ООО СЗ «Гипсополимерстрой». Единолично Сергей Волокитин владеет еще ООО «Русское поле» (выращивание прочих однолетних культур) и ООО ТД «Платформа» (оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием).