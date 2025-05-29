Вновь встречаемся этим летом в саду «Эрмитаж»

Московский центр урбанистики в ближайшие выходные, 31 мая и 1 июня, проведет «Это лето фестиваль», в надежде превзойти прошлогодний триумф, когда мероприятие посетило свыше 14 тыс. зрителей. Гостей ждет выступления артистов и шоу двух хедлайнеров. На сцене появится L’One с первым большим выступлением после альбома «Пиросмани» в сопровождении хора. Имя второго хедлайнера будет объявлено накануне. Также гости услышат группу «Комната Культуры», чьи треки уже давно оккупировали российские чарты и звучат на главных площадках страны, и Nemiga, недавно вошедшая в мировой топ-100 Shazam. «Громкая» зона станет центром притяжения: здесь расположатся музыкальная сцена, интерактивные развлечения от партнеров, спортивные площадки и маркет. «Тихая» зона фестиваля предназначена для релакса: детские мастер-классы, образовательные программы, возможность провести время всей семьей и погулять с домашними питомцами.

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Нина Никифорова