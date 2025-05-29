Организаторы фестиваля «Тайны горы Крестовой» готовы представить программу 2025 года

30 мая будет объявлена программа фестиваля «Тайны горы Крестовой – 2025». Спикеры анонсируют театрального партнера и постановку 2025 года.

На мероприятии выступят:

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, первый заместитель секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Пермского края;

депутат Законодательного собрания Пермского края, первый заместитель секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Пермского края; Алла Платонова, министр культуры Пермского края;

министр культуры Пермского края; Константин Ануфриев, директор по организационной и кадровой политике АО «Метафракс Кемикалс»;

директор по организационной и кадровой политике АО «Метафракс Кемикалс»; Мария Коновалова , председатель оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой», директор департамента стратегических коммуникаций АО «Метафракс Кемикалс», депутат Законодательного собрания Пермского края;

, председатель оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой», директор департамента стратегических коммуникаций АО «Метафракс Кемикалс», депутат Законодательного собрания Пермского края; Любовь Зайцева, художественный руководитель МБУК МСТ «Доминанта», директор фестиваля «Тайны горы Крестовой»;

художественный руководитель МБУК МСТ «Доминанта», директор фестиваля «Тайны горы Крестовой»; Николай Лазейкин, глава муниципального округа – глава администрации Губахинского муниципального округа Пермского края.

В рамках встречи спикеры расскажут, когда пройдет фестиваль, кто выступит театральным партнером, какую постановку увидят зрители в этом году и в чем особенность фестиваля 2025 года.

Пресс-конференция состоится 30 мая 2025 года в 11:00 в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» (г. Пермь, ул. Петропавловская, 59).

Впервые фестиваль «Тайны горы Крестовой» состоялся на территории Губахинского района в 2012 году. Фестиваль, объединяющий самые смелые идеи театров России и зарубежья, стал истинным геобрендом Губахи и Пермского края.

Фестиваль позволяет гостям фестиваля увидеть мировые шедевры оперы, балета и драмы. За время существования фестиваля «Тайны горы Крестовой» на территории г. Губахи выступили более ста театров, были представлены постановки Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Пермского академического Театра-Театра, Театра Алексея Рыбникова (Москва), Театра «Балет Евгения Панфилова», Башкирского государственного театра оперы и балета и других профессиональных театров России и зарубежья.

Фестиваль всегда был объектом пристального внимания зрителей и экспертов в сфере культуры. Открывает фестиваль самый массовый проект – «Закат на Крестовой», ежегодно привлекающий тысячи горожан и туристов.

За 13 лет совместные проекты губахинского театра «Доминанта» с лучшими российскими театрами собрали более 110 тыс. зрителей, онлайн-аудитория превысила 270 тыс. человек.

Организатор Фестиваля «Тайны горы Крестовой» – Камерный драматический театр «Доминанта». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Администрации Губахинского муниципального округа, АО «Росхим» и АО «Метафракс Кемикалс».

АНО «Гора крестовая», ИНН 5902060737