В Ярославле не нашли подрядчика для благоустройства около Центра единоборств
В Ярославле не смогли найти подрядчика, который займется третьим этапом работ по строительству Центра спортивных единоборств на Панина. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».
Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в третий этап входит благоустройство территории около нового спортивного центра. Подрядчика искали для устройства спортивных сооружений, искусственного покрытия футбольных полей, освещения, малых архитектурных форм, ограждения, а также для выполнения озеленения.
Все работы планировалось завершить к 26 сентября. Начальная цена контракта была определена в 21,6 млн руб. Но на аукцион не заявилась ни одна компания, поэтому его признали несостоявшимся.
Напомним, что строительство центра предусмотрено соглашением между мэрией Ярославля и ПАО «Автодизель». Его строят в рамках социальной программы завода на основе предложений сотрудников. Само строительство началось в 2024 году.