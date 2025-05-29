В Ярославле не нашли подрядчика для благоустройства около Центра единоборств

В Ярославле не смогли найти подрядчика, который займется третьим этапом работ по строительству Центра спортивных единоборств на Панина. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в третий этап входит благоустройство территории около нового спортивного центра. Подрядчика искали для устройства спортивных сооружений, искусственного покрытия футбольных полей, освещения, малых архитектурных форм, ограждения, а также для выполнения озеленения.

Все работы планировалось завершить к 26 сентября. Начальная цена контракта была определена в 21,6 млн руб. Но на аукцион не заявилась ни одна компания, поэтому его признали несостоявшимся.

Напомним, что строительство центра предусмотрено соглашением между мэрией Ярославля и ПАО «Автодизель». Его строят в рамках социальной программы завода на основе предложений сотрудников. Само строительство началось в 2024 году.

Алла Чижова