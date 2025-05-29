Каждый второй нижегородец хочет, чтобы его дети работали в крупных госкомпаниях

Половина жителей Нижегородской области (50%) хотят, чтобы их дети работали в крупных государственных компаниях. Еще 35% нижегородцев предпочли бы в качестве места работы для своих детей крупные частные компании. Столько же нижегородцев хотят, чтобы их дети открыли собственный бизнес. Такие данные публикует кадровый сервис HeadHunter на основании данных собственного опороса. Во время исследования респонденты могли выбрать при ответе на вопрос несколько вариантов, поэтому общая сумма ответов превышает 100%. Число участников опроса не уточняется.

Треть опрошенных (29%) не против, если их дети будут госслужащими, а 24% хотят, чтобы их дети работали в научной сфере. Меньше всего (12%) тех, кто не против, чтобы их дети работали в малом или среднем бизнесе.

Почти 40% опрошенных считают, что более стабильный доход приносят профессии в IT-сфере и другие технические специальности. В то же время 56% респондентов уверены, что успеха и высокого дохода можно достичь в любой сфере.

Андрей Репин