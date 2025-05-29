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Средний чек на аренду самокатов на Кубани вырос на 13%

На Кубани в январе–апреле 2025 года средний чек на аренду электросамокатов увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 194 руб. Одновременно на 19% выросло общее число покупок, пишет Business FM Краснодар со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместе с тем в крае сохраняется высокий уровень аварийности с участием электросамокатов. В регионе число пострадавших в подобных авариях достигло 2,3 тыс. человек. Краснодарский край делит с Москвой первое место по смертности в таких инцидентах.

Вячеслав Рыжков

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