В Челябинской области «Почту России» освободили от транспортного налога

Организации почтовой связи общего пользования, работающие в Челябинской области, освобождены от уплаты транспортного налога. Основным «льготополучателем» станет АО «Почта России». Соответствующие поправки в региональном законе «О транспортном налоге» утвердили депутаты законодательного собрания области на заседании 29 мая.

По данным министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова, на Южном Урале работает семь организаций, имеющих лицензии на оказание услуг почтовой связи. Зарегистрированные права на транспортные средства имеются у трех, крупнейшая из них — АО «Почта России». В пояснительной записке указано, что компания владеет 388 единицами транспорта, в том числе 374 — почтового.

«Отделения почтовой связи несут важную социальную нагрузку, поскольку зачастую в сельских населенных пунктах такие организации являются единственным общественным местом, культурным и торговым центром для населения»,— сообщил министр.

По его словам, объем выпадающих доходов областного бюджета в результате освобождения почтовых организаций от транспортного налога составит около 2 млн руб. «Почта России» намерена направить сэкономленные средства на модернизацию отделений почты в сельской местности. Сегодня как минимум 114 отделений нуждаются в ремонте или модернизации. Всего в Челябинской области работает 723 ОПС.

Льгота будет действовать до конца 2030 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.