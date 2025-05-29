Модульные женские консультации для районов Башкирии обойдутся в 287 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии заключило контракты на поставку быстровозводимых модульных зданий женских консультаций. Общая сумма двух договоров составила около 287 млн руб., следует из опубликованной на портале госзакупок информации.

Начальные максимальные цены обоих контрактов составляли 199,6 млн руб. Первый из них заключен по цене 138,7 млн руб. с предпринимателем из Удмуртии Максимом Мелентьевым. Второй — за 148 млн руб. — получило оренбургское ООО «Профметалл».

Одноэтажные здания площадью 438,4 кв. м каждое поставляются для Мишкинской, Акъярской, Малоязовской и Караидельской центральных районных больниц. Установить их необходимо до 20 декабря.

Наталья Балыкова