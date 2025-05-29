Волгоградского подростка обвинили в хищении 220 тыс со счета знакомой его матери
Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении несовершеннолетнего местного жителя уголовное дело о хищении денежных средств с банковского счета знакомой семьи (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.
Согласно релизу, в вечернее время 20 марта текущего года подросток с материю гостили у знакомой. Когда хозяйка отошла, несовершеннолетний взял ее мобильный телефон и через банковское приложение перевел на свой счет принадлежащие ей 20 тыс. руб. Через несколько часов он перевел еще 200 тыс. руб., но уже на счет своего знакомого.
Украденными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению. Следствие выясняет все обстоятельства преступления.