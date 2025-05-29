Центр культурного развития на 400 мест откроется в Эльхотово

Современный Центр культурного развития площадью более 2,5 тыс. кв. м с залом на 400 мест готовится к открытию в селе Эльхотово Кировского района. Строительство находится на финальном этапе — завершаются работы на втором этаже, здание подключено к электроснабжению, начата внутренняя отделка, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Объект возводится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Знаю, сколько талантливых и увлеченных людей живет в Кировском районе. И я рад, что теперь у жителей будет место, где можно заниматься любимым делом, учиться новому и просто отдыхать душой рядом с близкими»,— рассказал Сергей Меняйло.

Новый центр расположится на улице Доева и станет многофункциональным культурным пространством площадью более 2,5 тысяч квадратных метров. В здании разместятся музыкальная и художественная школы, креативные мастерские и кружки для посетителей разных возрастов, библиотека и станция юных натуралистов.

Николай Аксенов