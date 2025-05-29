За 5 месяцев 2025 года УФАС по Татарстану вынесло 252 постановления на 2,9 млн руб

За пять месяцев 2025 года Управление ФАС по Республике Татарстан вынесло 252 постановления по делам в сфере государственных закупок на общую сумму 2,9 млн руб. Из них оплачено 1,5 млн руб. Об этом сообщила начальник отдела контроля закупок Алина Кучеева.

В результате 119 обращений по включению в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) было принято 70 решений о включении организаций в перечень.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений по РНП увеличилось на 33%. Также выросло число участников закупок, уклоняющихся от подписания государственных контрактов. Таких случаев — 35 от общего числа рассмотренных обращений.

Анар Зейналов