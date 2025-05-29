В Ростовской области Минобороны продает списанную бронетехнику за 4,4 млн рублей

На платформе ГИС Торги Министерство обороны России разместило объявления о продаже бронетехники, утратившей боевое значение. Вся военная техника, включая танки Т-72Б3, Т-80, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и многоцелевые тягачи легкие бронированные, предлагается к реализации в качестве лома черных и цветных металлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, техника находится на территории х. Петровка Мясниковского района Ростовской области. В характеристиках указано, что классифицированная как металлолом техника имеет удовлетворительную сохранность корпусов и гусеничных частей.

На аукцион выставлены три лота со стартовой ценой от 3,2 до 4,39 млн руб. Для участия в торгах потенциальные покупатели должны иметь лицензию на переработку металлолома и обеспечить самостоятельный вывоз приобретенной техники.

За организацию аукциона отвечает ФГКУ Специальное территориальное управление имущественных отношений Минобороны России. Торги назначены на 30 июня 2025 года, указано в заявке ГИС Торги.

Валентина Любашенко