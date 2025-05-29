МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Краснодарском крае

В Краснодарском крае введено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности на территории региона. До конца суток 29 мая и в течение 30 мая 2025 года в северо-восточных, северо-западных и юго-восточных районах Кубани ожидается пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с угрозой возгораний спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности в лесах. В частности, запрещается использовать открытые источники огня рядом с сухой растительностью и поваленными деревьями.

Для разведения костров следует выбирать открытые площадки и окружать место возгорания минерализованной полосой шириной не менее полуметра. После использования костер необходимо залить водой или засыпать землей.

Алина Зорина