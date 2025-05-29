Ремонт большой сцены Театра-Театра может продлиться год

98-й сезон Театра-Театра завершится 19 августа, сообщается в соцсетях культурного учреждения. После этого театр начнет готовиться к закрытию большого зала и фойе на капитальный ремонт. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Во время ремонтных работ спектакли Театра-Театра будут представлены на других площадках, включая Большой зал филармонии, ДК им. Солдатова и Дом Молодежи. «Сцена-Молот» и Театр-Тятрик будут работать в прежнем режиме. В сообщении указано также, что ремонт может продлиться год.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что реконструкцию Театра-Театра планируется начать осенью этого года. Как сообщил тогда худрук театра Борис Мильграм, во время ремонта будет восстановлен балкон в зрительном зале. При этом на время проведения реконструкции будет приостановлена работа большой сцены. Спектакли планируется проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова. Кроме этого, в планах — расширить гастрольную деятельность театра по Прикамью. Реконструкция может занять не один год.