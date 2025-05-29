На Дону кандидаты в губернаторы смогут открыть избирательный счет дистанционно

Донской регион вошел в число девяти субъектов Российской Федерации, где кандидаты на должность губернатора смогут открыть специальный избирательный счет дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Это пилотный проект с использованием цифрового сервиса ПАО Сбербанк в 2025 году проводит ЦИК России. «При этом на всех уровнях выборов остается доступным прежний способ открытия избирательного счета — при личном присутствии самого кандидата или его уполномоченного по финансовым вопросам в отделении банка»,— подчеркнули в ведомстве.

Возможность открывать счет дистанционно станет повсеместной на выборах в России с 1 января 2026 года.

Наталья Белоштейн