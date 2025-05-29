На Дону задержан 19-летний подозреваемый в подготовке взрыва на железной дороге

В Таганроге в железнодорожном парке задержан 19-летний житель Неклиновского района, подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Изначально молодой человек был задержан за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КРФ об АП). В дежурной части в ходе досмотра полицейские обнаружили у него пустые бутылки из-под ацетона и жидкости для розжига, пластиковые бутылки, наполненные прозрачной жидкостью и скрепленные скотчем, а также махровую салфетку и зажигалку.

По данным ведомства, с задержанным через мессенджер связался якобы сотрудник правоохранительных органов и стал угрожать. Для того чтобы «урегулировать вопрос» молодой человек по указанию куратора планировал совершить поджог релейного шкафа.

Следователем Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.205 УК РФ).

Мария Иванова