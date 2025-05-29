В результате пожара в Балашове госпитализировали супружескую пару
На пожаре в Балашове Саратовской области пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пожар произошел сегодня ночью, 29 мая, в частном двухэтажном доме на ул. Гвардейская. В тот момент внутри находились супруги.
Сначала проснулся 45-летний мужчина, который начал тушить пламя огнетушителем. Справиться с пожаром ему не удалось.
Супружеская пара эвакуировалась самостоятельно. При этом они обожглись и отравились дымом. Их увезли в лечебное учреждение.
К тушению пожара на 140 кв. м привлекли три расчета. Дознаватель МЧС России выясняет обстоятельства случившегося.