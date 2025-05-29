В результате пожара в Балашове госпитализировали супружескую пару

На пожаре в Балашове Саратовской области пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью, 29 мая, в частном двухэтажном доме на ул. Гвардейская. В тот момент внутри находились супруги.

Сначала проснулся 45-летний мужчина, который начал тушить пламя огнетушителем. Справиться с пожаром ему не удалось.

Супружеская пара эвакуировалась самостоятельно. При этом они обожглись и отравились дымом. Их увезли в лечебное учреждение.

К тушению пожара на 140 кв. м привлекли три расчета. Дознаватель МЧС России выясняет обстоятельства случившегося.

Павел Фролов