В Пятигорске Nissan сбил подростка на пешеходном переходе

В Пятигорске автомобиль Nissan сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на улице Павлова сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате происшествия 16-летний турист из Тверской области получил перелом и был доставлен в больницу. Медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД установили, что управлявший машиной 69-летний пятигорчанин не является злостным нарушителем правил дорожного движения. На момент аварии он был трезв. Водительский стаж мужчины составляет 26 лет.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются точные обстоятельства случившегося.

Николай Аксенов