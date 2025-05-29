В Пятигорске Nissan сбил подростка на пешеходном переходе
В Пятигорске автомобиль Nissan сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на улице Павлова сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
В результате происшествия 16-летний турист из Тверской области получил перелом и был доставлен в больницу. Медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.
Сотрудники ГИБДД установили, что управлявший машиной 69-летний пятигорчанин не является злостным нарушителем правил дорожного движения. На момент аварии он был трезв. Водительский стаж мужчины составляет 26 лет.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются точные обстоятельства случившегося.