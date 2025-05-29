Доходы от госимущества на Ставрополье выросли на 60% за первый квартал

Территориальное управление Росимущества в Ставропольском крае перечислило в федеральный бюджет более 6,7 млн руб. за первый квартал 2025 года. Эта сумма на 60% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональное ведомство.

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В первом квартале 2024 года поступления от продажи приватизируемого, конфискованного, бесхозяйного и иного имущества составили 2,7 млн руб.

За три месяца текущего года ведомство реализовало транспортные средства на сумму более 1,4 млн руб. Также в аренду предоставлены 23 земельных участка общей площадью 105,8 тыс. кв. м. В аналогичном периоде 2024 года в аренду было сдано 12 участков площадью 132 тыс. кв. м.

По данным Росимущества, продажа земельных участков в 2025 году пока не производилась, тогда как в первом квартале прошлого года был реализован один участок площадью 603 кв. м. Из объектов недвижимости в текущем году продан один объект из 11 выставленных на торги.

Николай Аксенов