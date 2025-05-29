Под Саратовом произошло ДТП с пострадавшим ребенком

В Аткарске Саратовской области в результате дорожной аварии пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 08:00 сегодня, 29 мая, на ул. Чапаева, 60. Там столкнулись Mitsubishi ASX и «ВАЗ-2114». За рулем первого автомобиля находился 46-летний мужчина, второго — 64-летний мужчина.

В аварии пострадали водитель отечественной легковушки и его 15-летний пассажир. Обоих увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов