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Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Днем 29 мая на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 26 до 31 градуса выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду.

В Казани днем также ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 29 до 31 градуса выше нуля.

Артём Дергунов

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