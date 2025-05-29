Днем 29 мая на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 26 до 31 градуса выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду.

В Казани днем также ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 29 до 31 градуса выше нуля.

Артём Дергунов