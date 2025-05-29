Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Днем 29 мая на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 26 до 31 градуса выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.
Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду.
В Казани днем также ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 29 до 31 градуса выше нуля.